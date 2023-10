Cet évènement est passé ATELIERS CODING Les Jardins numériques Paris Catégorie d’Évènement: Paris ATELIERS CODING Les Jardins numériques Paris, 23 octobre 2023, Paris. ATELIERS CODING 23 – 25 octobre Les Jardins numériques Ateliers gratuits gratuits sur inscription préalable Les Jardins numériques proposent pendant les vacances de la Toussaint 2023 un atelier CODING sur 3 1/2 journées pour les enfnats de 9 à 13 ans :

– lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 octobre de 10h30 à 12h30

dans nos locaux des Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris – métro et tramway : porte de Vanves

Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France

jardins.numeriques@gmail.com

