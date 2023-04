Job Café Les Jardins Montalbanais Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne

Job Café Les Jardins Montalbanais, 23 mai 2023, Montauban. Job Café Mardi 23 mai, 13h30 Les Jardins Montalbanais Les Jardins Montalbanais 1399 chemin de rossignol 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T13:30:00+02:00 – 2023-05-23T16:30:00+02:00

2023-05-23T13:30:00+02:00 – 2023-05-23T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Les Jardins Montalbanais Adresse 1399 chemin de rossignol 82000 Montauban Ville Montauban Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville Les Jardins Montalbanais Montauban

Les Jardins Montalbanais Montauban Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban/

Job Café Les Jardins Montalbanais 2023-05-23 was last modified: by Job Café Les Jardins Montalbanais Les Jardins Montalbanais 23 mai 2023 Les Jardins Montalbanais Montauban Montauban

Montauban Tarn-et-Garonne