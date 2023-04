Première ouverture des jardins japonais de Favières et exposition de Graffensttaden Les jardins japonais de Favières Favières Catégories d’Évènement: Favières

Première ouverture des jardins japonais de Favières et exposition de Graffensttaden 2 – 4 juin Les jardins japonais de Favières Une exposition de l'artiste Graffensttanden haute en couleur spécialement conçue pour les Rendez vous au jardins, au coeurs des Jardins Japonais de Favières. Les Jardins Japonais de Favières sont un lieu unique et enchanteur, créé par la paysagiste Sandrine Milic pour initier le grand public à l'art des jardins japonais traditionnels. Repartis sur 3 000 m², ces jardins offrent une expérience de visite adaptée à tous, durant laquelle vous pourrez découvrir différents types de jardins japonais tels qu'un jardin promenade, un jardin tableau, un jardin de thé, un jardin sec et un jardin de méditation. La flore des jardins se compose d'azalées, d'érables, de pins, de spirées, de cornouillers, … et de chênes centenaires. Ce lieu est doté d'un parking limité à 8 places, il n'y a pas de toilettes sur place. Les Jardins Japonais de Favières sont une véritable invitation à la découverte, au partage et à la contemplation, offrant aux visiteurs un havre de paix où l'art des jardins japonais s'épanouit dans toute sa splendeur. Les jardins japonais de Favières 10 chemin de la Belle Épine 77220 Favières Favières 77220 Seine-et-Marne Île-de-France 06 63 60 42 22 https://www.jardinjaponais.fr/content/14-les-jardins-japonais-de-favieres Actuellement en travaux, les jardins n'offrent pas encore d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©graffensttaden&jardinjaponais

