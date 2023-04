Visite du jardin Les jardins gallo-romains de Malagne, 2 juin 2023, Rochefort.

Visite du jardin 2 – 4 juin Les jardins gallo-romains de Malagne

Les domaines antiques comme celui de la villa de Malagne étaient bien souvent dotés de jardins d’agrément et vitaux . Afin d’aider les visiteurs à mieux comprendre les domaines hérités du passé romain en Calestienne, il était donc légitime de vouloir reconstruire le caractère ornemental et paysager de l’époque . C’est ainsi que des jardins expérimentaux ont été aménagés en 1996 à Malagne . Ils sont composés de 2 parties distinctes ; un jardin mosaïque avec des parterres thématiques bordés de buis, et un jardin de planches utilisé en potager.

Ce projet de reconstitution est un hommage à la Nature et aux Gallo-romains pour qui les jardins et l’aménagement du paysage faisaient partie intégrante de la vie . Grâce à ces expérimentations, les plus vieilles variétés sont ainsi cultivées et sauvegardées chaque année.

Activités proposées :

• 14h00 : Contes par Marie Bylyna

• 15h30 : Visite des jardins gallo-romains de Malagne

Notre villa sera animée par la conteuse Marie Bylyna, dont les mots résonneront harmonieusement avec l’environnement naturel dans lequel vous serez immergés . En compagnie d’un guide, venez également découvrir les plus beaux jardins gallo-romains de Wallonie ! Découvrez les quelques 300 variétés de plantes du jardin mosaïque et du potager reconstitués.

Adulte : 7,5 euros – Enfant (3 à 12 ans) : 6 euros – Senior (+60) : 6,5 euros.

Les jardins gallo-romains de Malagne Rue du Coirbois 85 Rochefort 5580 Dinant Province de Namur 084 22 21 03

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T11:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

