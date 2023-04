Chasse au trésor « Au milieu des fleurs » Les jardins Fruitiers de Laquenexy, 2 juin 2023, Laquenexy.

Chasse au trésor « Au milieu des fleurs » 2 – 4 juin Les jardins Fruitiers de Laquenexy 2 € /enfant

Viens profiter du parfum des fleurs, découvre leur langage secret et tu obtiendras un trésor.

Une activité à faire en famille et en autonomie.

Conseillé à partir de 4 ans (avec l’aide d’un adulte) et jusqu’à 12 ans.

Les jardins Fruitiers de Laquenexy 4, rue Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est Laquenexy 57530 Moselle Grand Est 03 87 35 01 00 http://www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com Créés en 2008, au cœur de la première collection fruitière française, ils se composent de 20 jardins différents et mettent tous vos sens en éveil. Envolez-vous vers des contrées maori et amérindiennes. Vous êtes ailleurs… Des chaises longues vous invitent à profiter de la quiétude du lieu. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Jardins Fruitiers de Laquenexy-CD57