Visite des Jardins Fruitiers de Laquenexy Les jardins Fruitiers de Laquenexy, 2 juin 2023, Laquenexy.

Visite des Jardins Fruitiers de Laquenexy 2 – 4 juin Les jardins Fruitiers de Laquenexy 5 € – tarif réduit : 3,50 € – Gratuit pour les moins de 16 ans.

Amateurs et curieux peuvent découvrir au cours d’une promenade de deux heures, une vingtaine d’espaces thématiques disséminés au milieu des arbres fruitiers qui composent le verger. Ils découvrent ainsi le jardin des fleurs à croquer, le potager d’un épicurien, le labyrinthe des formes fruitières, le jardin des sens ou encore le jardin interdit. Pour compléter cette promenade, des espaces plus novateurs comme le potager du curieux et ses légumes peu connus, agrémentent la visite. Chaque jardin possède sa propre ambiance. Le site a reçu du Ministère de la Culture, quelques mois seulement après son ouverture au public, le label Jardin Remarquable. Cette labellisation a été renouvelée en 2013.

Cet endroit où chacun se prend à rêver, est non seulement une source d’idées pour les jardiniers amateurs, mais aussi un lieu ludique pour les plus petits. Un jardin a même été créé pour eux, parrainé par Jean-Marie Pelt : le Jardin des Robinsons. Le dernier espace, né en 2021, expose des plantes carnivores qui sauront également ravir les plus jeunes.

Les jardins Fruitiers de Laquenexy 4, rue Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est Laquenexy 57530 Moselle Grand Est 03 87 35 01 00 http://www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com Créés en 2008, au cœur de la première collection fruitière française, ils se composent de 20 jardins différents et mettent tous vos sens en éveil. Envolez-vous vers des contrées maori et amérindiennes. Vous êtes ailleurs… Des chaises longues vous invitent à profiter de la quiétude du lieu. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Jardins Fruitiers de Laquenexy – CD57