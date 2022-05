Les jardins face au réchauffement climatique Caen, 5 juin 2022, Caen.

Les jardins face au réchauffement climatique Place Reine Mathilde Abbaye-aux-Dames et son parc D’Ornano Caen

2022-06-05 – 2022-06-06 Place Reine Mathilde Abbaye-aux-Dames et son parc D’Ornano

Caen 14000

Dans le cadre de l’opération « Rendez-vous aux jardins », la région Normandie propose de nombreuses animations à l’Abbaye-aux-Dames et dans le parc Michel d’Ornano.

Vous retrouverez notamment :Une visite libre du Parc Michel d’Ornano – Samedi et dimanche 8H00/20H00

Avec ses larges pelouses et ses allées de tilleuls, ce parc à la française offre plus de 5 hectares de promenade ainsi qu’une vue imprenable sur la ville de Caen depuis le cèdre du Liban planté en 1849.

Gratuit – Sans réservationUne visite guidée de l’Abbaye-aux-Dames – Samedi et dimanche 14h30 et 16h00

L’abbaye-aux-Dames fut fondée vers 1059-1060 par Guillaume le Conquérant et son épouse Mathilde de Flandre. L’ancienne Abbaye bénédictine de la Trinité de Caen se dresse au sommet de la colline dominant à Caen le confluent de l’Orne et de l’Odon.

Départ depuis le hall d’accueil visiteurs, situé dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Durée : 1 heure

Gratuit – Sans réservationUne balade en calèche avec Cob Service – Samedi et dimanche 14h00/18H00

Découvrez le parc de l’abbaye avec Voltige et Caporal, deux cobs bien normands.

Durée : 20 min

Gratuit – Sans réservationDes animations du Groupe Ornithologique Normand (GONm) :

→ Stand d’Accueil du GONm – Samedi 9h00/12H00 et 14h00/17H00 (Barnum installé dans le Parc)

Intervenants : Didier Desvaux, Joëlle Riboulet, Philippe Gachet, Jean-Pierre Clave Accueil et orientation du public,Présentation des missions de l’association, qui fête ses 50 ans,Vente de brochures, livres et affiches,Adhésions possibles à l’association,Jeux proposés à l’attention des familles (puzzles en bois pour identification des oiseaux…)

→ Observation des oiseaux dans le Parc – Samedi 9h00/12H00

Un départ toutes les ½ heures depuis le stand d’accueil du GONm.

Public : Familles

Gratuit – Sans réservation dans la mesure des places disponibles (groupes de 20 à 25 personnes)

→ Exposition « Le Grand Cormoran » – Samedi et dimanche 9h00/17H00 (Dans le Cloître)

Le grand cormoran est une espèce cosmopolite qui était au bord de l’extinction dans les années 1960 en France. Il ne demeurait plus qu’en Normandie à cette période. Il constitue aujourd’hui un symbole pour les ornithologues normands qui l’ont sauvé.

Public : Tout public

Gratuit – Sans réservation

→ Exposition « Nouvel Atlas des oiseaux de Normandie » -Samedi et dimanche 9h00/18H00 (Dans le Cloître)

Le Groupe ornithologique normand (GONm) vient de publier son troisième «Atlas des oiseaux de Normandie». Au total, 277 espèces ont été observées dans le ciel normand. Cette exposition retrace le fruit d’un long travail de recherche mené sur une période de trois ans, de 2016 à 2019.

Public : Tout public

Gratuit – Sans réservation

→ Atelier confection de nichoirs – Samedi (9h00/12h00 et 14h00/18h00) (Salle Malherbe)

Intervenant : Jean-Pierre Clave

Confection d’une trentaine de nichoirs à destination des mésanges et rouge-gorges.

Les participants pourront repartir avec leur nichoir.

Public : Familles

Gratuit – Sans réservation dans la mesure des places disponibles

→ Conférence « Tendances des oiseaux communs » – Samedi 14h30/15h00 (Salle Mathilde)

Intervenante : Claire Debout

Public : Familles

Gratuit – Sans réservation dans la mesure des places disponibles

→ Conférence « Réchauffement et oiseaux » – Samedi 15h00/15h30 (Salle Mathilde)

Intervenant : Gérard Debout

Public : Familles

Gratuit – Sans réservation dans la mesure des places disponiblesAnimations de l’entreprise PermaJuice – Dimanche 13h00/17h00 (Dans le Parc)

Intervenants : 2 animateurs

Gratuit – Sans réservation

→ Vélo Smoothie 100% Made in Normandie :

Pédalez, mixez, savourez français ! Grâce au modèle Cycloblend Woody adulte (à partir de 7/8 ans) équipé d’un blender.

Composition des smoothies : Bananes bio, fruits de saison de chez « Bio Rennes fournisseurs » et jus de pommes bio normand de chez « Pacory » (Les Grimaux – 61350 Mantilly)

Gobelets français et pailles en paille de seigle du Perche normand

→ Bar à semis :

Après avoir pédalé pour déguster votre smoothie, nettoyez votre gobelet de smoothie, ajoutez du terreau, choisissez des graines parmi une sélection de graines biologiques (fleurs comestibles, légumes ou herbes aromatiques), semez et repartez avec votre future jeune pousse !

La gestion des déchets sera assurée par PermaJuice (compostage à Mortain).Présentation des sites classés normands / DREAL – Samedi et dimanche 9h00/18h00 (dans le Cloître)

Distribution de brochures sur les sites classés normands par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de NormandieDiffusion du film « Les gardiens du climat » sur le réchauffement climatique et avec des super héros normands ! – Dimanche 11h00 et 15h00 (Auditorium)

Intervenants : Pascal Grihaut, Directeur de la MJC de Bernay et du festival du film Génération Durable

Les fictions de super héros sont légion mais un documentaire de super héros… Ça existe ? Le voici ! Et les héros sont Normands ! Thoréfactor, Docteur Elektro, Dynamo, Textilman et compagnie… Chacun a son pouvoir ! Chacun agit dans sa vie quotidienne pour le climat. Le réchauffement climatique ce n’est pas de la science-fiction ! L’humour en bouclier, Erik Fretel twiste l’univers héroïque au service d’une cause universelle, le climat, relocalisée sur la micro-planète Normandie. Une approche ludique pour séduire un public intergénérationnel.

Un film de Erik Fretel (France | 2022 | 1h27) avec la participation de Jean Jouzel, Sébastien Bohler, Benoit Laignel, Pierre Larrouturou, Cécile Sénémeaud …

Gratuit – Sans réservation dans la limite des places disponiblesAtelier de fabrication d’encres végétales à base de légumes, plantes, fleurs, épices. Et visite du potager de l’abbaye, réalisé par les agents de la Région. Dimanche 10h00/13h00

Intervenant : Magalie membre de l’Association On va semer.

Gratuit – Sans réservation

Dans le cadre de l’opération « Rendez-vous aux jardins », la région Normandie propose de nombreuses animations à l’Abbaye-aux-Dames et dans le parc Michel d’Ornano.

Vous retrouverez notamment :