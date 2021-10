Paris île de France, Paris Les jardins et la vigne de Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Les jardins et la vigne de Montmartre, 14 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 octobre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Visite gratuite sur inscription Hors des circuits touristiques, découvrez les arbres centenaires et les petits havres de verdure qui font le charme du vieux village de Montmartre autour du Sacré-Cœur, dans le jardin sauvage Saint-Vincent et la célèbre vigne. Rendez-vous : Entrée du jardin Louise-Michel, angle de la rue Ronsard et rue de la place Saint-Pierre, métro Anvers 30 la butte Montmartre Sur inscription: ici Animations -> Visite guidée rue Saint Vincent Paris 75020 Contact :Guides conférenciers ville de Paris education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Animations -> Visite guidée Urbain;Paris nature

