Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage, Somme Les jardins éphémères – Expo « Une ville, un Jardin » Fort-Mahon-Plage Catégories d’évènement: Fort-Mahon-Plage

Somme

Les jardins éphémères – Expo « Une ville, un Jardin », 4 avril 2021-4 avril 2021, Fort-Mahon-Plage. Les jardins éphémères – Expo « Une ville, un Jardin » 2021-04-04 – 2021-05-02

Fort-Mahon-Plage Somme L’office de tourisme de Fort-Mahon-Plage et la municipalité vous propose cette exposition florale inédite !! Venez profiter du retour des beaux jours en vous baladant à travers ces jardins éphémères représentatifs de plusieurs communes de la Somme valorisant notre territoire et ses savoirs-faire…. Rendez-vous Place Claude Baillet, entrée gratuite. Clôture de l’exposition prévue début mai. L’office de tourisme de Fort-Mahon-Plage et la municipalité vous propose cette exposition florale inédite !! Venez profiter du retour des beaux jours en vous baladant à travers ces jardins éphémères représentatifs de plusieurs communes de la Somme valorisant notre territoire et ses savoirs-faire…. Rendez-vous Place Claude Baillet, entrée gratuite. Clôture de l’exposition prévue début mai. otfm

Détails Catégories d’évènement: Fort-Mahon-Plage, Somme Autres Lieu Fort-Mahon-Plage Adresse Ville Fort-Mahon-Plage