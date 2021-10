Les jardins ensorcelés : Bim, Bam, Bouhhhhh ! Bréal-sous-Montfort, 31 octobre 2021, Bréal-sous-Montfort.

Les jardins ensorcelés : Bim, Bam, Bouhhhhh ! 2021-10-31 – 2021-10-31 Les Mesnils Jardins de Brocéliande

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine Bréal-sous-Montfort

Partez avec les Dumolet dans une aventure extravagante à la rencontre des fantômes, sorcières, zombies et autres loups-garous qui hantent le jardin…

Un spectacle qui fait peur mais pas trop quand même ! Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour et… sorcellerie.

Allez hop, à vos nez de gobelins et cape de vampires ! Nous vous invitons à venir costumés pour frissonner de rire !

2 départs à 14h30 et 16h, tout public dès 4 ans.

Animation incluse dans le prix d’entrée à l’exposition.

+33 2 99 60 08 04 http://www.jardinsdebroceliande.fr/

dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme de Brocéliande