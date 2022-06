LES JARDINS EN FÊTE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

LES JARDINS EN FÊTE

Sarrebourg, 28 août 2022

Chemin St Ulrich / Jardin des Harmonies Couvent Saint Ulrich

2022-08-28 09:00:00 – 18:00:00

Couvent Saint Ulrich Chemin St Ulrich / Jardin des Harmonies

Sarrebourg

Moselle Dans le cadre champêtre du Jardin des Harmonies au Couvent de St Ulrich. 80 Exposants particuliers et professionnels seront présents pour ce rendez-vous incontournables des amis des plantes et autres fleurs. En vente: Plantes, vivaces, arbres, arbustes, bambous, bulbes, déco de jardin, artisanat, confitures, miel, sirop etc…, Entrée et parking gratuits. +33 6 22 71 57 41 http://ajasar.canalblog.com/ Couvent Saint Ulrich Chemin St Ulrich / Jardin des Harmonies Sarrebourg

