Les Jardins en fête : Onda Roja, 28 août 2022, .

Les Jardins en fête : Onda Roja



2022-08-28 17:00:00 – 2022-08-28

Entre Orient et Occident, du Nord au Sud, ces aficionados de diverses cultures et styles musicaux cherchent à retransmettre ces rayons chaleureux, vous transportant dans un voyage d’émotions et de bonnes ondes.

Né de la rencontre entre les inspirations mélomanes d’Arno Vida et les traditions musicales de Manola Granola, Onda Roja est naturellement un duo qui cherche à prendre ce que les destinations ensoleillées ont à offrir.

Onda Roja

