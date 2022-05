Les Jardins en Fête Langon, 22 mai 2022, Langon.

Les Jardins en Fête Langon

2022-05-22 09:30:00 – 2022-05-22 19:00:00

Langon Gironde Langon

EUR Marché aux fleurs & artisanal nAnimation et chanson française avec la troupe populaire des Lilas, La demoiz’aile et À l’arrache nBuvette et restauration sur place avec le food truck Les Coquelicots , crêperie et glaces Des ateliers et des expositions thématiques : n- Initiation au compostage avec le SICTOM (un composteur offert) à 11h30, 14h30 et 17h n- Atelier de poterie, de vannerie et de sculpture n- Reconnaissance des plantes sauvages De nombreux jeux pour les enfants : course en sac, bowling, espace poésie, etc. nTombola avec de nombreux lots

Les Jardins Familiaux

Langon

