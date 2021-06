Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges LES JARDINS EN FÊTE ET EN MUSIQUE Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

2021-08-07 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-07

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains Demandez le programme… Le rendez-vous incontournable pour les amoureux des Jardins en Terrasses.

Une journée pour découvrir le terroir et ses producteurs, aller à la rencontre d’artisans, comprendre la biodiversité, rechercher des sensations sur l’accrobranche ou encore découvrir l’exposition « Regards sur Plombières »… Mais il s’agit aussi d’une journée pas comme les autres ! Cela fait 25 ans que les Jardins en Terrasses sont nés et quoi de plus normal que de partager cet anniversaire avec vous. A partir de 11h, les odeurs du barbecue exciteront vos papilles (au Chalot). Découvertes, visites, activités éducatives, balades, animations… tout au long de l’après-midi. Dès 18h30, confectionnez votre casse-croute du terroir en vous approvisionnant auprès des producteurs présents sur place(sur réservation). Et à 20h30… Emballement musical avec le concert « Alex toucourt & Julien m’a dit » et…. la surprise des jardins à l’entracte…

Une journée riche en événements, festive et rythmée par la musique ! A ne pas manquer. +33 3 29 37 68 81 http://www.jardinsenterrasses.fr/ Emeline dernière mise à jour : 2021-06-24 par

