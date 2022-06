Les Jardins en fête : Concert « Ma Petite », 21 août 2022, .

Les Jardins en fête : Concert « Ma Petite »



2022-08-21 17:00:00 – 2022-08-21

Cela fait plusieurs années que Perrine Vrignault, chanteuse et accordéoniste, explore le chant

traditionnel poitevin avec une fraicheur déconcertante.

Pour ce tout nouveau quartet de musique à danser, Perrine fait appel à trois musiciens aussi libres et

aventureux qu’elle. Maxime Dancre et Maxime Barbeau proposent des chemins rythmiques et hypnotiques redoutables. Thomas Fossaert quant à lui, maquille le saxophone en poisson-pilote improvisateur. Une musique qui colle au corps pour le bonheur de tous.

