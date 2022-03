LES JARDINS DU YOGA Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

LES JARDINS DU YOGA Abbaye de Saint-Savin, 11 septembre 2022, Saint-Savin. LES JARDINS DU YOGA

Abbaye de Saint-Savin, le dimanche 11 septembre à 10:00

Toute la journée, le public est invité à venir se ressourcer dans les jardins de l’abbaye et participer à des ateliers de yoga (yoga du son, hashtanga yoga, yoga pour les enfants, méditation…) autour de la thématique des 5 éléments.

35€/personne

Journée dédiée au yoga dans l’enceinte de l’abbaye de Saint-Savin ! Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-11T10:00:00 2022-09-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Savin, Vienne Autres Lieu Abbaye de Saint-Savin Adresse Place de la libération 86310 Saint-Savin Ville Saint-Savin lieuville Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Departement Vienne

Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-savin/

LES JARDINS DU YOGA Abbaye de Saint-Savin 2022-09-11 was last modified: by LES JARDINS DU YOGA Abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin 11 septembre 2022 abbaye de saint savin Saint-Savin Saint-Savin

Saint-Savin Vienne