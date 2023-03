Atelier instruments de la nature aux jardins du Puygirault Les jardins du Puygirault Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Atelier instruments de la nature aux jardins du Puygirault 3 et 4 juin Les jardins du Puygirault Ouvert à tous les enfants à partir de 10 ans Atelier ouvert aux enfants : fabrication d'instruments simples à base de végétaux Les jardins du Puygirault D 751 Route de Gennes – St Hilaire St Florent Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241539562 http://www.jardins-du-puygirault.com https://www.facebook.com/saumurtroglonature Dans un site classé par la Fondation du Patrimoine, promenez-vous de jardin en jardin. De l'aire de Cueillette au Jardin Antique, du Jardin Médicinal au Potager Médiéval, du Jardin de Contentement au Jardin Intérieur, découvrez 14 espaces de plaisir qui retracent l'évolution des potagers depuis que les Hommes cultivent la terre. Situé à proximité immédiate de Pierre et Lumière. Grand parking ombragé

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©Christophe Gagneux – Pixim

