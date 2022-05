Les Jardins du Presbytère : conférence autour des chauve-souris

2022-05-28 – 2022-05-28 Les Jardins du Presbytère, en collaboration avec Happy Cultors, Terre en Vert et Les Paniers d’Urval, proposent une conférence autour des chauve-souris, suivie d’une promenade par Michel Ribette le 28 mai 2022 à partir de 17h30.

