Les Jardins du Presbytère : atelier potager et apiculture

2022-10-01 15:00:00 – 2022-10-01 18:00:00 Les Jardins du Presbytère, en collaboration avec Happy Cultors, Terre en Vert et Les Paniers d’Urval, proposent un atelier potager et apiculture de 15h à 18h, suivi d’un brasero, apéritif dinatoire façon auberge espagnole. Participation libre avec un montant minimum :

Adhésion à Happy Cultors : 2€

Forfait annuel pour les ateliers : 14€

