Les Jardins du Presbytère : atelier compostage et potager Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays-de-Belvès

Les Jardins du Presbytère : atelier compostage et potager Pays de Belvès, 2 avril 2022, Pays de Belvès. Les Jardins du Presbytère : atelier compostage et potager Pays de Belvès

2022-04-02 – 2022-04-02

Pays de Belvès Dordogne Les Jardins du Presbytère, en collaboration avec Happy Cultors, Terre en Vert et Les Paniers d’Urval, vous proposent le 2 avril, un atelier compostage avec Pascal Queille et un atelier potager : aménagement du potager, semis et plantation. Tarifs en participation libre avec un montant minimum :

Adhésion Happy Cultors : 2€

Forfait annuel pour les ateliers : 14€

Ou chaque formation : 4€ Renseignements et inscriptions à la mairie d’Urval : 06 82 84 18 24 ou mairie@urval.fr Les Jardins du Presbytère, en collaboration avec Happy Cultors, Terre en Vert et Les Paniers d’Urval, vous proposent le 2 avril, un atelier compostage avec Pascal Queille et un atelier potager : aménagement du potager, semis et plantation. Renseignements et inscriptions à la mairie d’Urval. +33 6 82 84 18 24 Les Jardins du Presbytère, en collaboration avec Happy Cultors, Terre en Vert et Les Paniers d’Urval, vous proposent le 2 avril, un atelier compostage avec Pascal Queille et un atelier potager : aménagement du potager, semis et plantation. Tarifs en participation libre avec un montant minimum :

Adhésion Happy Cultors : 2€

Forfait annuel pour les ateliers : 14€

Ou chaque formation : 4€ Renseignements et inscriptions à la mairie d’Urval : 06 82 84 18 24 ou mairie@urval.fr pixabay

Pays de Belvès

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Pays-de-Belvès Autres Lieu Pays de Belvès Adresse Ville Pays de Belvès lieuville Pays de Belvès Departement Dordogne

Pays de Belvès Pays de Belvès Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pays-de-belves/

Les Jardins du Presbytère : atelier compostage et potager Pays de Belvès 2022-04-02 was last modified: by Les Jardins du Presbytère : atelier compostage et potager Pays de Belvès Pays de Belvès 2 avril 2022 Dordogne Pays-de-Belvès

Pays de Belvès Dordogne