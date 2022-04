Les Jardins du Presbytère : atelier apiculture Pays de Belvès, 2 juillet 2022, Pays de Belvès.

Les Jardins du Presbytère : atelier apiculture Pays de Belvès

2022-07-02 – 2022-07-02

Pays de Belvès Dordogne Pays de Belvès

Les Jardins du Presbystère, en collaboration avec Happy Cultors, Terre en Vert et Les Paniers d’Urval, vous proposent un atelier apiculture les 2 et 30 juillet 2022 :

2 juillet de 14h30 à 16h : suivi des rûches

30 juillet à partir de 18h : suivi des rûches et potentielle récolte du miel, suivi d’un événement festif

Renseignements : 06 82 84 18 24 ou mairie@urval.fr

Pays de Belvès

