Disco soupe Les jardins du Pré d’Aubié Saint-Céré, 29 octobre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Les Jardins du Pré d’Aubié, propose un dico soupe : apporte ton économe et ton bol. On épluche, on mange, on danse ! Epluche si activités.

2023-10-29 15:00:00 fin : 2023-10-29 21:00:00. EUR.

Les jardins du Pré d’Aubié Quai du puits Larribe

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Les Jardins du Pré d’Aubié offers a soup dico: bring your peeler and your bowl. Peel, eat and dance! Peel if you like

Les Jardins du Pré d’Aubié le proponen un diccionario de sopas: traiga su pelador y su cuenco. ¡Pela, come y baila! Pela si quieres

Les Jardins du Pré d’Aubié, bietet ein Suppen-Dico an: Bring deinen Sparschäler und deine Schüssel mit. Wir schälen, wir essen, wir tanzen! Schälen wenn Aktivitäten

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Vallée de la Dordogne