Expo en hommage à la fresque de St-Pierre Les Jardins du Phare Penmarch, 1 janvier 2024, Penmarch.

Penmarch Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

.

En 1997, le centenaire du Phare d’Eckmühl a généré un véritable engouement de la population et un collectif de plusieurs associations a organisé un évènement mémorable. À cette époque, les peintres amateurs de l’association penmarc’haise “Harmonie Colorée” ont réalisé une fresque sur le mur d’enceinte extérieur du Phare. Seize tableaux qui représentent la vie locale au cours du 20ème siècle. On y retrouve des scènes populaires comme le pardon de la Joie et le quotidien des habitants : la pêche et le débarquement des sardiniers, le travail dans les conserveries et les chantiers navals, le ramassage du goémon… Des tableaux qui témoignent d’une période déterminée de l’histoire de Penmarc’h. Ils participent au rayonnement patrimonial, culturel et touristique de la commune.

Depuis maintenant 24 années, la fresque, exposée face à la mer, est rongée par le sel, le vent et le lichen. Les peintures et les couleurs chatoyantes sont désormais à peine visibles, la restauration n’est pas possible.

Pour sauvegarder ce patrimoine, les membres de l’association des “Pinceaux de la Mémoire” sur une idée originale de l’association “Vents et marées”, conduite par Jean-Paul Stanzel, et en partenariat avec la mairie de Penmarc’h, ont imaginé une exposition réalisée à partir de clichés originaux, photographiés peu de temps après la finalisation de la fresque en 1997. Pas moins de quatorze panneaux explicatifs retracent l’histoire de cette belle aventure. L’exposition se veut permanente, elle est visible dans les jardins du phare à Saint-Pierre, sur le domaine public.

.

Les Jardins du Phare Rue des Naufragés

Penmarch 29760 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Destination Pays Bigouden Sud