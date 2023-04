Le Marché aux Plants des Jardins du petit Moulin Les Jardins du Petit Moulin Fontaine-le-Bourg Catégories d’évènement: Fontaine-le-Bourg

Le Marché aux Plants des Jardins du petit Moulin Les Jardins du Petit Moulin, 13 mai 2023, Fontaine-le-Bourg. Le Marché aux Plants des Jardins du petit Moulin Samedi 13 mai, 10h00 Les Jardins du Petit Moulin Entrée libre Marché aux Plants des JARDINS DU PETIT MOULIN Samedi 13 mai 2023 Samedi 13 mai, Les Jardins du Petit Moulin organisent la deuxième édition de leur Marché aux Plants !

Le maraîchage bio de Fontaine-le-Bourg ouvre ses portes au public de 10h à 17h le samedi 13 mai à l’occasion de son Marché aux Plants.

Venez choisir et acheter vos plants de tomates, poivrons, aubergines, salades, concombres (…), plants de fleurs et d’aromates !

Vous pourrez également acheter nos légumes bio et de saison.

Au cours de cette journée, profitez-en pour découvrir ou redécouvrir notre site ! Les salariés du chantier d’insertion d’Education et Formation seront ravis de vous faire visiter nos jolis jardins maraîchers et de répondre à toutes vos questions. A 11h nous inaugurerons le « tout nouveau, tout beau » magasin en bois confectionné de toutes pièces par les salariés d’un autre chantier d’insertion porté par Education et Formation : le chantier patrimoine bâti du Pays-de-Bray. Vos enfants pourront quant à eux découvrir les joies des semis et confectionner leur propre nichoir à oiseaux !!

Quelques exposants locaux seront également parmi nous pour vous proposer leurs produits ! Un espace restauration et une buvette proposés par les jeunes de l’Ecole de Production Le P’tit Plat seront à votre disposition (tarifs sur place). Les Jardins du Petit Moulin Fontaine-le-Bourg Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « a.prioux@educationetformation.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

