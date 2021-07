Les Jardins du Petit Moulin en fête ! Portes Ouvertes Maraîchage Bio Les Jardins du Petit Moulin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fontaine-le-Bourg.

Samedi 18 septembre, Les Jardins du Petit Moulin sont en fête ! ————————————————————— ### [**Le maraîchage bio de Fontaine-le-Bourg ouvre ses portes au public de 10h à 17h le samedi 18 septembre à l’occasion des journées du patrimoine pour une journée champêtre, festive et instructive ! Ces portes ouvertes vous offrent la possibilité de visiter le site et de découvrir le chantier d’insertion d’Education et Formation.**](https://www.facebook.com/lesjardinsdupetitmoulin/) ### [**Tout au long de la journée, vous pourrez déambuler dans les jolis jardins maraîchers et découvrir les produits bio semés et récoltés par les salariés du chantier d’insertion d’Education et Formation. Ils seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.**](https://www.facebook.com/lesjardinsdupetitmoulin/) ### [**Vous pourrez également découvrir des exposants et producteurs locaux grâce à notre « Marché du Terroir » (fromagerie, naturopathe, chambres d’hôtes, etc.).**](https://www.facebook.com/lesjardinsdupetitmoulin/) ### [**Enfin, pour vos bambins, de nombreuses animations gratuites seront proposées (promenade à poney, jeux « testez vos sens », plantations…).**](https://www.facebook.com/lesjardinsdupetitmoulin/) ### [**Restauration et buvette assurées par les élèves de l’Ecole de Production Le P’tit Plat, le restaurant pédagogique d’Education et Formation.**](https://www.facebook.com/lesjardinsdupetitmoulin/)

Entrée libre, gratuit

