Visite libre des jardins du Pays d’Auge Les Jardins du Pays d’Auge Cambremer Catégories d’Évènement: Calvados

Cambremer

Visite libre des jardins du Pays d’Auge Les Jardins du Pays d’Auge, 2 juin 2023, Cambremer. Visite libre des jardins du Pays d’Auge 2 – 4 juin Les Jardins du Pays d’Auge 9€, 5€ enfants 5-12 ans, 8€ groupe à partir de 15 pers. Visite libre du jardin un guide écrit et illustré est remis à chaque personne ce guide est traduit en allemand et en anglais. Les Jardins du Pays d’Auge 9 avenue des tilleuls, 14340 Cambremer Cambremer 14340 Cambremer Calvados Normandie 06 84 43 59 29 http://www.lesjardinsdupaysdauge.com Présence de parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T12:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-06-04T12:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 © Eric Audras

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Les Jardins du Pays d'Auge Adresse 9 avenue des tilleuls, 14340 Cambremer Ville Cambremer Departement Calvados Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Les Jardins du Pays d'Auge Cambremer

Les Jardins du Pays d'Auge Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Visite libre des jardins du Pays d’Auge Les Jardins du Pays d’Auge 2023-06-02 was last modified: by Visite libre des jardins du Pays d’Auge Les Jardins du Pays d’Auge Les Jardins du Pays d'Auge 2 juin 2023 Cambremer Les Jardins du Pays d'Auge Cambremer

Cambremer Calvados