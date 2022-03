Les jardins du parc du Château de Bussy-Rabutin Parc du château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand

Rémi et Philippe, les deux jardiniers du monument, vous attendent au niveau du pigeonnier pour une promenade d’une heure dans le domaine. Découvrez avec eux les multiples existences de ces espaces verts, les différents bâtiments agricoles (pigeonnier, pédiluve, écuries, glacière) et une partie de la forêt bordant le château. Ils vous dévoileront tous leurs secrets et vous feront bénéficier de leur savoir. Ils vous expliqueronts les enjeux clinatiques auxquels ils doivent faire face pour préserver les 34 ha du domaine.

Gratuit -25 ans | 3€

Venez découvrir les jardins de Bussy-Rabutin présentés par les jardiniers ! Parc du château de Bussy-Rabutin 12 rue du château 21150 Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Côte-d’Or

