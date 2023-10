Marché animé solidaire Les jardins du papé Marsanne, 3 août 2023, Marsanne.

Marsanne,Drôme

Le marché solidaire est de retour avec une animation solidaire. Une assiette à déguster sur place est prévue ainsi qu’un bar..

2023-08-03 18:00:00 fin : 2023-08-03 21:30:00. .

Les jardins du papé Quartier Les bastets

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The solidarity market is back with a solidarity event. A plate to be tasted on the spot is planned as well as a bar.

El mercadillo solidario vuelve con un evento solidario. Habrá un plato de comida para degustar in situ, así como un bar.

Der Solidaritätsmarkt ist wieder da und bietet eine solidarische Animation. Ein Teller, den Sie vor Ort verzehren können, ist ebenso vorgesehen wie eine Bar.

Mise à jour le 2023-09-13 par Montélimar Tourisme Agglomération