Marché solidaire des producteurs locaux à Marsanne Les jardins du papé Marsanne, 30 mars 2023, Marsanne.

Marsanne,Drôme

Les marchés solidaires des Jardins du Papé font leur grand retour ave les beaux jours! Nous vous attendons nombreux à Marsanne pour un moment convivial..

2023-03-30 fin : 2023-03-30 . .

Les jardins du papé Quartier Les bastets

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The solidarity markets of the Jardins du Papé are back with the beautiful days! We wait for you numerous to Marsanne for a convivial moment.

¡Vuelven los mercadillos solidarios de los Jardins du Papé con el buen tiempo! Le esperamos en Marsanne para un momento de convivencia.

Die Solidaritätsmärkte der Jardins du Papé kehren mit den Sommermonaten zurück! Wir erwarten Sie zahlreich in Marsanne zu einem geselligen Beisammensein.

