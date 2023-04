Livret-jeux : Les explorateurs des jardins du Nouveau Monde Les jardins du « Nouveau monde » – Musée franco-américain du Château de Blérancourt Blérancourt Catégories d’évènement: Aisne

Livret-jeux : Les explorateurs des jardins du Nouveau Monde Les jardins du « Nouveau monde » – Musée franco-américain du Château de Blérancourt, 3 juin 2023, Blérancourt. Livret-jeux : Les explorateurs des jardins du Nouveau Monde 3 et 4 juin Les jardins du « Nouveau monde » – Musée franco-américain du Château de Blérancourt Muni du livret-jeux, pars à la découverte de l’histoire du château et des arbres du parc. Note les indices sur ton carnet, sois observateur et réponds aux énigmes pour découvrir les secrets du parc ! À partir de 6 ans

Gratuit

Livret- jeux disponible au point accueil/réservations Les jardins du « Nouveau monde » – Musée franco-américain du Château de Blérancourt Place du Général Leclerc 02300 BLERANCOURT Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France Situés dans les anciens potagers d’un château XVIIe siècle, les « Jardins du Nouveau Monde » ont été dessinés par des paysagistes américains contemporains et sont plantés d’espèces d’origine américaine, déclinant leurs couleurs vives au fil des saisons. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © RMN-GP (Château de Blérancourt) / G. Blot

