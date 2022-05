LES JARDINS DU MUSÉUM (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Toulouse, 3 juin 2022, Toulouse.

LES JARDINS DU MUSÉUM (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse

2022-06-03 – 2022-06-05

Toulouse 31200

Au cœur du parc public de la Maourine de 14 ha, 7 000 m2 autour de l’étang sont consacrés aux jardins du muséum : un lieu unique de découverte qui fourmille de vie. Esplanade des lotus et sa noria, milieu aquatique reconstitué sous l’ombrière. Potagers du monde : carrés thématiques composés de 700 espèces de plantes alimentaires cultivées et exposées dans les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et des zones tropicales. Jardins thématiques autour des sucreries, des boissons dans Bacchus et des aromatiques. Jardin pédagogique avec plantes horticoles économes en eau et adaptées à la région. Espace naturel préservé sur 3 ha accessible par le « sentier oublié » et comprenant roselière de 1 ha, étang couvert de roseaux, et devenu une zone de biodiversité très riche.

Lors de week-end spécial, venez participer aux mini-visites des Potagers du Monde et du Sentier Oublié (samedi et dimanche / durée 30 mn) ! Profitez-en également pour assister au concert de Labotanique « Expressions végétales » le dimanche à 16h !

Enfin, admirez l’exposition photo « Une Biodiversité Cachée » où vous découvrirez un parcours photographique, intégrant les œuvres de Cédric Pollet qui nous plonge dans la diversité insoupçonnée des arbres et leurs écorces aux 1001 couleurs !

Accès libre et gratuit.

Le printemps est là !

Cette année, dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins, venez découvrir les Jardins du Muséum à Borderouge !

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse

