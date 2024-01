Les moelleuses au chocolat et leurs recettes… (atelier + lecture à partir de 16 ans) Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, mercredi 14 février 2024.

Les moelleuses au chocolat et leurs recettes… (atelier + lecture à partir de 16 ans) Atelier cuisine et lecture au Jardins du Muséum à Borderouge sur le thème du chocolat. Mercredi 14 février, 18h00 Les Jardins du Muséum à Borderouge Tarif 10 €, inscription uniquement en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T18:00:00+01:00 – 2024-02-14T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T18:00:00+01:00 – 2024-02-14T20:00:00+01:00

Pour la Saint-Valentin, les Jardins du Museum vous propose une soirée exceptionnelle entre lecture et atelier de cuisine !

Silène Edgar, écrivaine de renom, nous lira une sélection de ses nouvelles érotiques sur le thème du chocolat. Pour accompagner la lecture, des cuisiniers accompagneront les participants pour confectionner divers gourmandises au chocolat qui feront écho au texte. Lecture, odorat, goût, texture… Une soirée qui célèbre l’amour en stimulant tous les sens.

Date et horaire :

mercredi 14 février 2024 à 18h

+ d’infos :

Atelier de 2h

Dès 16 ans

Inscription uniquement en ligne, places limitées à 40 personnes

Tarif 10 €

—

Crédit Gréphyre

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10229182089388 »}] [{« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ »}, {« link »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10229182089388 »}] Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro ligne B station Borderouge

vacances d’hiver vacances de février