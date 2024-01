Visite du Sentier oublié Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, 3 février 2024, Toulouse.

Visite du Sentier oublié Découvrez cette zone de biodiversité très riche en plein cœur de la ville, au cours d’une visite de 30 min. 3 – 28 février Les Jardins du Muséum à Borderouge 3€, inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-28T16:00:00+01:00 – 2024-02-28T16:30:00+01:00

Visite de 30 min aux Jardins du Muséum à Borderouge

Les branches mortes craquent sous vos chaussures, les jeunes feuilles vous chatouillent, les oiseaux s’appellent entre eux, bienvenue sur le Sentier oublié ! Ouvrez les yeux et les oreilles et découvrez le monde ingénieux des plantes et des animaux de ce coin de nature.

Suivez le guide pour découvrir cet espace naturel préservé depuis plus de 70 ans, en plein cœur de la ville. Que se passe-t-il en l’absence d’intervention humaine, comment la faune et la flore reprennent leurs droits ?

Ouvrez les yeux, tendez l’oreille et laissez-vous surprendre par cet espace rare qui constitue une zone de biodiversité très riche.

Dates et horaires :

les mercredis à 16h

les samedis à 16h

les dimanches à 16h (pas de visite les 1er dimanches du mois)

HORAIRES SPÉCIAUX VACANCES D’HIVER :

du mardi 13 février au dimanche 25 février à partir de 16h (fermé le lundi)

➔ Fermeture annuelle des Jardins du Muséum à Borderouge du 1 au 31 janvier 2024

Tout public, à partir de 7 ans accompagné d’un adulte

3€, inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Crédit image : Christian Nitard

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 Autour de l'étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d'étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

visite jardin