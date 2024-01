Visite Les Potagers du monde Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, 3 février 2024, Toulouse.

Visite Les Potagers du monde Découvrez plus de 700 espèces de plantes alimentaires au sein de nos potagers 3 – 25 février Les Jardins du Muséum à Borderouge 3€, inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-25T10:30:00+01:00 – 2024-02-25T11:30:00+01:00

Visite d’1h aux Jardins du Muséum à Borderouge

Embarquez pour un voyage dépaysant : plus de 700 espèces de plantes alimentaires sont cultivées et exposées dans les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et des Tropiques.

Des potagers thématiques complètent la visite (sucreries, aromatiques, boissons…).

Dates et horaires :

les samedis à 10h30

les dimanches à 10h30 (pas de visite les 1er dimanches de mois)

HORAIRES SPÉCIAUX VACANCES D’HIVER :

du mardi 13 février au dimanche 25 février à partir de 10h30 (fermé les lundis)

➔ Fermeture annuelle des Jardins du Muséum à Borderouge du 1 au 31 janvier 2024

À partir de 3 ans

Visites accessibles aux personnes à mobilité réduite

3€, inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Crédit image : Christian Nitard

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10229174100798 »}] [{« link »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10229174100798 »}] Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

potager visite