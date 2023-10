[SEX-APPEAL] Atelier gourmand : Testicules (atelier adultes) Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, 11 novembre 2023, Toulouse.

[SEX-APPEAL] Atelier gourmand : Testicules (atelier adultes) Samedi 11 novembre, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture, 10€

Atelier 2h « Adultes » aux Jardins du Muséum, à Borderouge

Testicules !

À l’occasion de l’exposition Sex-appeal, les Jardins du Museum lèvent le voile sur un pan méconnu du patrimoine culinaire français : les testicules !

Qu’ils soient réels ou juste suggérés, venez les découvrir en version salée et sucrée !

Au menu : joyeuses d’agneau revues au goût du jour, accompagnées d’un dessert aux formes évocatrices…

Horaires :

Le samedi 11 novembre, de 14h30 à 16h30

Nos autres ateliers « Gourmand » :

À partir de 14 ans

Lieu de rendez-vous : Accueil des Jardins du Muséum à Borderouge

Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture, 10€

—

Crédit image : Roman Catherin – Jardins du Muséum

///////////////

Programmation Sex-appeal :

VISITES

ATELIERS / ANIMATIONS / PROJECTIONS

CONFÉRENCES / SOIRÉES

EXPOSITIONS

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228697642928 »}] [{« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/expositions/exposition-sex-appeal-la-scandaleuse-vie-de-la-nature/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/atelier-gourmand-le-coing-atelier-adultes/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/atelier-gourmand-le-coing-atelier-familles/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/atelier-gourmand-testicules-atelier-familles/ »}, {« link »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228697642928 »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/visites/sex-appeal-visite-de-lexposition-sex-appeal/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/visites/sex-appeal-visite-pour-les-petits-un-oeuf-une-graine/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/visites/visite-de-lexposition-sex-appeal/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/sex-appeal-quiz-labo/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/passeur-dhistoires-un-peu-beaucoup-passionnement/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/projections/projection-du-film-tomboy/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/atelier-curiosite-ecouter-les-parfums-4-atelier-adultes/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/atelier-curiosite-ecouter-les-parfums-4-atelier-familles/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/atelier-gourmand-testicules-atelier-adultes/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/grands-evenements/la-nocturne-du-modele-vivant-2346009/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/rencontres-conferences/initiation-a-la-sexualite-des-champignons/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/rencontres-conferences/sex-appeal-les-jeudis-du-museum-sexe-floral-sous-les-petales-des-fleurs/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/expositions/la-nature-amoureuse-etreintes-vegetales-exposition-photographique-de-stephane-hette/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/expositions/la-nature-amoureuse-intimes-insectes-exposition-photographique-de-stephane-hette/ »}] Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T16:30:00+01:00

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T16:30:00+01:00

jardin jardins