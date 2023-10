ICI, lumière sur les espèces éteintes Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, 11 novembre 2023, Toulouse.

ICI, lumière sur les espèces éteintes est un mémorial en hommage aux espèces animales disparues durant l’anthropocène.

C’est une œuvre sculpturale, lumineuse et sonore : une structure en métal conique de 5 mètres de haut et de 3 mètres d’envergure sur laquelle repose une multitude de crânes, une cinquantaine d’espèces communes, symbolisant lesdites espèces disparues.

De Cathy Connan et Marion Decoust – Les Crâneuses

Ombrière des Jardins du Muséum, à Borderouge

Crédit image : Thomas Séchet

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ [{« link »: « https://www.facebook.com/ICI.Memorial.Especes.Disparues?locale=ms_MY »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/infos-pratique/horaires/ »}] Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T12:30:00+01:00

2024-06-30T14:00:00+02:00 – 2024-06-30T18:00:00+02:00

