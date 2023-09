[SEX-APPEAL] La Nature amoureuse : étreintes végétales – Exposition photographique de Stéphane Hette Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

La Nature amoureuse : étreintes végétales

Une exposition de Stéphane Hette, aux Jardins du Muséum à Borderouge (accès gratuit)

À travers cette exposition de photographies poétiques, plongez dans l’intimité des plantes à fleurs qui peuplent les Jardins du Muséum.

Épris de plantes et d’insectes, le photographe Stéphane Hette est réputé pour ses photos de nature épurées, entre art, graphisme, science et nature, qu’il présente un peu partout dans le monde au travers d’expositions et de publications.

Du samedi 14 octobre 2023 au 29 septembre 2024, exposition accessible aux horaires d’ouverture des Jardins du Muséum

Crédit image : Stéphane Hette

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse

