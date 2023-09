Atelier découverte de la nature : Indices de présence (atelier familles) Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse.

Atelier découverte de la nature : Indices de présence (atelier familles) Dimanche 8 octobre, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture, 10€

Atelier 2h « Familles » aux Jardins du Muséum, à Borderouge

Les animaux sont des êtres pour la plupart discrets. Dans la nature, on ne voit que rarement une loutre ou une chouette. Mais en observant bien, nous sommes entourés de ce que l’on appelle les « indices de présence ».

Venez découvrir et apprendre comment exercer votre regard naturaliste, à travers les traces ou autre renseignement laissé par la faune sauvage.

Horaires :

Le dimanche 8 octobre, de 14h30 à 16h30

Nos autres ateliers « Découverte de la nature » :

Atelier « Indices de présence » (pour les adultes), le samedi 7 octobre à 14h30

À partir de 8 ans

Lieu de rendez-vous : Accueil des Jardins du Muséum à Borderouge

Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture, 10€

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 Autour de l'étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d'étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

