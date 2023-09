Metronum côté Jardin[s] Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, 1 octobre 2023, Toulouse.

Les Jardins du Muséum à Borderouge fêtent l’automne : le dimanche 1er octobre, de 10h à 19h30

Les Jardins du Muséum de Borderouge et Le Metronum vous invitent à célébrer l’automne en musique !

• Baboucan

10H30 > 11H15 + 14H > 14H30

NÉO-SOUL ACOUSTIQUE

Depuis Istanbul, ukulélé à la main et voix de velours, Baboüe sillonne nos rêves. Le chant de Baboucan est une caresse, son yukulélé et ses harmonies vocales font des câlins à nos oreilles.

• Le chant des animaux

11H30 > 12H30

ATELIER FAMILLE (sans inscription)

Découvrez le chant et la voix en famille, avec Gérald Toto, au cours d’une initiation ludique et interactive par le truchement des animaux.

• Wonder Brass Quartet

14H30 > 15H30

JAZZ – FUNK – FANFARE

Avec leurs influences jazz, funk et latines, les musiciennes du Wonder Brass Quartet nous entraineront dans une déambulation en fanfare dans les jardins !

• Gérald Toto

15H30 > 16H30

POP – BLUES – JAZZ

Performance solo du multi-instrumentiste et chanteur nomade Gérald Toto, qui nous emmène en voyage dans les grands espaces de l’intime et du rêve, susurrant sa poésie en français ou en créole, sur une musique intemporelle.

• FÜLÜ

17H > 18H30

ELECTROBRASS

Groupe à l’univers sonore luxuriant, FÜLÜ paré de ses masques oniriques, tisse des liens entre jazz, transe percussive et rythmiques techno envoutantes.

Crédit image : Muséum de Toulouse

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ Autour de l'étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d'étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T19:30:00+02:00

