Visite commentée « Mystérieuses créatures du sol » avec le photographe Philippe Lebeaux Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, 2 juillet 2023, Toulouse.

Visite commentée « Mystérieuses créatures du sol » avec le photographe Philippe Lebeaux Dimanche 2 juillet, 10h30, 16h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge Gratuit, sur inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Visite commentée en compagnie du photographe Philippe Lebeaux aux Jardins du Muséum à Borderouge

Philippe Lebeaux vous emmène avec lui à la rencontre des petites créatures fascinantes qui peuplent nos sols.

Lors de cette visite commentée, vous allez découvrir un échantillon de la biodiversité qui habite les sols. Il s’agit d’organismes méconnus car presque invisibles à l’œil nu.

Philippe Lebeaux se passionne pour ces écosystèmes terrestres depuis 2006 et nous permet, à travers ses photos, de découvrir cette faune insoupçonnée.

Pour en savoir plus sur l’exposition photographique de Philippe Lebeaux visible aux Jardins du Muséum jusqu’au 8 octobre, rendez-vous ici.

Horaires :

Le dimanche 2 juillet, de 10h30 à 11h30 et de 16h30 à 17h30

À partir de 8 ans, jauge de 20 personnes maximum

Gratuit, sur inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

—

Crédit image : Philippe Lebeaux

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228730490108 »}] [{« link »: « https://www.animailes.com/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/expositions/mysterieuses-creatures-du-sol-exposition-photographique-de-philippe-lebeaux/ »}, {« link »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228730490108 »}] Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T10:30:00+02:00 – 2023-07-02T11:30:00+02:00

2023-07-02T16:30:00+02:00 – 2023-07-02T17:30:00+02:00

visite borderouge