Atelier de découverte de la Nature : les Plantes à fleurs (atelier familles) Les Jardins du Muséum à Borderouge, 4 juin 2023, Toulouse. Atelier de découverte de la Nature : les Plantes à fleurs (atelier familles) Dimanche 4 juin, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge Inscription uniquement en ligne, 10€ Atelier 2h « Familles » aux Jardins du Muséum, à Borderouge Accompagnés par un botaniste, initions-nous à l’étude des plantes à fleurs, apprenons à en reconnaître les principales familles et partons inventorier la flore du Sentier oublié.

Animé par Mathieu Menand, botaniste de Nature en Occitanie. Nos autres ateliers « Découverte de la nature » : – Atelier « Mimétisme » (pour les adultes) le samedi 6 mai à 14h30

– Atelier « Mimétisme » (pour les familles) le dimanche 7 mai à 14h30

– Atelier ‘Plantes à fleurs » (pour les adultes) le dimanche 4 juin à 14h30 À partir de 8 ans, jauge de 20 personnes maximum

Lieu de rendez-vous : Accueil des Jardins du Muséum à Borderouge

Inscription uniquement en ligne, 10€

Crédit image : Pixabay Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr/infos-pratiques-jardins-museum-toulouse-borderouge

Autour de l'étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d'étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

