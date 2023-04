Les Bébés Explorateurs : tous au jardin ! (Jardins du Muséum) Les Jardins du Muséum à Borderouge, 6 mai 2023, Toulouse.

Un atelier pour les tout petits aux Jardins du Muséum à Borderouge

Quoi de plus amusant, à travers nos lectures multisensorielles, que de partir à la découverte des odeurs des plantes aromatiques, de toucher les fruits et les légumes de saison et de réaliser une fresque collective à base de peinture végétale !

Atelier également disponible à la médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? », au Muséum de Toulouse, le samedi 13 mai et les samedis 3 et 24 juin, à 10h30.

Durée : 30 min

De 0 à 3 ans, jauge de 12 enfants (+ 2 accompagnateurs)

Crédit image : Adobe Stock

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T10:30:00+02:00 – 2023-05-06T11:00:00+02:00

