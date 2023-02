Formation de botanique Les Jardins du Muséum à Borderouge, 25 avril 2023, Toulouse.

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr/infos-pratiques-jardins-museum-toulouse-borderouge Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature…

Du 25 au 28 avril, des formations de botanique aux Jardins du Museum à Borderouge !

Mardi 25 avril : Des radicelles aux carpelles, les plantes de bas en haut, découverte de l’anatomie des végétaux

Cette première journée nous permet de découvrir la place du végétal dans le grand règne du vivant, de connaître et de pouvoir utiliser le vocabulaire essentiel qui décrit l’anatomie des végétaux.

Riche de plus de 10 000 termes, le glossaire botanique n’est pas à utiliser dans son intégrité mais est ludiquement riche de subtilités.

Il permet de décrire finement racines, tiges, feuilles, fleurs et fruits afin de séparer les plus de 300 000 espèces de plantes !

Mercredi 26 avril : Adaptation des végétaux – Paysages végétaux

Cette journée sera consacrée à la place du végétal dans le paysage et aux adaptations des végétaux à leurs milieux de vie. Entre montagnes des régions tempérées, mangrove des zones tropicales, déserts américain et trottoirs des mégapoles, comment les plantes se sont adaptées à des contraintes de vie si différentes et à cotoyer notre espèce bien encombrante.

Jeudi 27 avril : Prédation et pollinisation

Un océan vert, voilà à quoi ressemble vue d’en haut une forêt ou une prairie. Pourtant brouteurs et herbivores ne manquent pas. Comment les plantes résistent-elles aux pressions de prédation et quels sont ces liens paradoxaux qu’elles tissent avec le monde animal, tour-à-tour prédateur de feuilles et de bourgeons puis bienfaiteur dans la pollinisation des fleurs et la dispersion des fruits.

Plantes textiles, tinctoriales et à parfum

Après tout comment tient une tige ? Pourquoi les plantes sont-elles colorées et dans quel but dégagent-elles des parfums ? Le mode de vie fixé et une temporalité très différente de celle des animaux implique un certain nombre d’adaptations fines à des contraintes de vie qu’elles ne peuvent pas éviter. Ainsi le port dressé, le fruit coloré et la fleur odorante répondent à des impératifs de communication avec leur environnement.

Vendredi 28 avril : Comestibles et médicinales

Riche d’une biodiversité phénoménale le monde végétal l’est tout autant dans les liens tissés avec notre espèce. A notre disposition, une nourriture et une pharmacie gratuite, abondante et qui ne demande qu’à être connue et partagée. A travers l’exemple de la flore des milieux urbanisés nous verrons les avantages qu’il y a a se nourrir et à se soigner de plantes sauvages.

Utilisation d’une flore

Comment détermine t’on une plante ? Pour démystifier la lecture d’une clé de détermination et sans utiliser d’applications numériques, nous verrons qu’il est très ludique de déterminer les plantes en feuilletant les pages d’un document en apparence illisible…

Entre sens de l’observation, mobilisation du toucher et de l’odorat et avec une dose d’intution et un soupçon de chance rien n’est indéterminable de ce que nous avons sous les yeux.

// Prévoir une tenue adaptée à l’extérieur et un carnet de note

// Public adulte

// Tarif : 20€ la journée : billetterie en ligne

// Horaire : 9h-12h/13h30-17h

