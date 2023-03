Atelier jardinage : création d’Oyas Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Atelier jardinage : création d’Oyas Les Jardins du Muséum à Borderouge, 22 avril 2023, Toulouse. Atelier jardinage : création d’Oyas Samedi 22 avril, 10h00 Les Jardins du Muséum à Borderouge Inscription en ligne, entrée 10 € Atelier jardinage aux Jardins du Muséum le samedi 22 avril La chaleur estivale est une sérieuse menace pour les plantes au potager. Connaissez-vous les Oyas ? Ils sont parmi les meilleurs amis des plantes potagères. Venez apprendre comment réaliser des Oyas et les installer dans l’école de jardinage. Apportez une tenue adaptée dont des gants de jardinage. — A partir de 14 ans ce jours-ci

Atelier de 2h, tarif 10 €

A partir de 10h à l’école de jardinage des Jardins du Muséum

Inscription en ligne

Les Jardins du Muséum à Borderouge
24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse

Autour de l'étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d'étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature…

Métro : ligne B – station Borderouge

