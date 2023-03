Atelier gourmand : Cuisiner au temps des pharaons Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Atelier gourmand : Cuisiner au temps des pharaons Les Jardins du Muséum à Borderouge, 8 avril 2023, Toulouse. Atelier gourmand : Cuisiner au temps des pharaons Samedi 8 avril, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge Sur inscription en ligne, entrée 10 € Atelier gourmand : Cuisiner au temps des pharaons le samedi 8 avril aux Jardins du Muséum ! Les sources sont nombreuses pour connaître la cuisine des Égyptiens aux temps des pharaons : iconographie, archéologie et aussi textes divers. Mais les recettes qui nous sont parvenues sont rares. Il faut alors sonder les sources écrites des peuples voisins : mésopotamiens, grecs et romains pour retrouver l’esprit de la cuisine égyptienne de l’Antiquité. L’atelier gourmand vous propose de réaliser des recettes retrouvées du temps des pharaons. Avec Les causeries culinaires

Intervenante : Sylvie Campech — A partir de 14 ans ce jours-ci

Atelier de 2h, tarif 10 €

A partir de 14h30 aux Jardins du Muséum

Intervenante : Sylvie Campech — A partir de 14 ans

Atelier de 2h, tarif 10 €

A partir de 14h30 aux Jardins du Muséum

Inscription en ligne

Les Jardins du Muséum à Borderouge
24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse
Toulouse 31200
Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve
Haute-Garonne
Occitanie
05 67 73 84 84

Autour de l'étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d'étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature…

Métro : ligne B – station Borderouge

