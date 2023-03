Atelier découverte de la nature : Coléoptères Les Jardins du Muséum à Borderouge, 2 avril 2023, Toulouse.

Atelier découverte de la nature : Coléoptères Dimanche 2 avril, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge Sur inscription en ligne, entrée 10 €

Les insectes représentent 85 % de la biodiversité animale.

Ces derniers sont répartis par ordres. Le plus riche en espèces est celui des Coléoptères. Cet ordre représente à lui seul près d’un tiers des espèces d’insectes connues, ce qui en fait le plus vaste, mais aussi le plus varié : certains coléoptères ne font même pas un millimètre tandis que d’autres sont parmi les insectes les plus lourds au monde.

Vous découvrirez au cours de cet atelier, la vie, les secrets et l’importance du rôle de ces fascinants insectes dans les écosystèmes.

Quelle place occupent les coléoptères dans la nature ?

Qu’en est-il de leurs relations à l’être humain ?

Quel intérêt envers cet ordre d’insecte avons-nous développé au fil du temps ?

Quelque part en Afrique du Nord, une grande civilisation et un si petit insecte possèdent un lien très fort. Venez en découvrir plus sur ces insectes méconnus.

A partir de 8 ans ce jours-ci

Atelier de 2h, tarif 10 €

A partir de 14h30 aux Jardins du Muséum

Inscription en ligne

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T16:30:00+02:00

