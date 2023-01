Atelier découverte de la nature : le Frelon asiatique, ami ou ennemi Les Jardins du Muséum à Borderouge, 5 mars 2023, Toulouse.

Atelier découverte de la nature : le Frelon asiatique, ami ou ennemi Dimanche 5 mars, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge

Inscription uniquement en ligne, 5 €

Les Frelons asiatiques méritent-ils vraiment leur réputation ?

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse

05 67 73 84 86 Autour de l'étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d'étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature…

Les frelons asiatiques font la une de la presse, les guêpes et autres insectes piqueurs sont détestés… mais méritent-ils vraiment cette mauvaise réputation ?

Venez découvrir ces insectes fascinants et pourquoi pas vous laisser séduire par leur inginie beauté et en apprendre davantage sur leur utilité et leur place importante dans nos écosystèmes.

Crédit : David Hablützel / Pexels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T14:30:00+01:00

2023-03-05T16:30:00+01:00

