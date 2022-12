Atelier curiosité : ECOUTER LES PARFUMS #1 Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier curiosité : ECOUTER LES PARFUMS #1 Les Jardins du Muséum à Borderouge, 25 février 2023, Toulouse. Atelier curiosité : ECOUTER LES PARFUMS #1 Samedi 25 février 2023, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge

Inscription en ligne ET sur place

Parfums d’arbres & essences de bois Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Borderouge [{« link »: « http://www.osmoart.com »}]

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr/infos-pratiques-jardins-museum-toulouse-borderouge Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Les forêts, poumons verts de notre planète, parfument l’air que nous respirons.

Les arbres, de leurs racines à leurs cimes, renferment leurs huiles essentielles, leurs essences, leurs parfums. Ils sont sources d’inspiration pour les parfumeurs.

Cette conférence olfactive sera contée par Pierre Bénard, parfumeur-créateur.

Au travers de leurs senteurs, il vous promènera dans les bois à la découverte des parfums des arbres.

Cette balade nasale se poursuivra dans les jardins du Muséum. // en découvrir plus sur www.osmoart.com —

Crédits photo : ©Pierre Bernard

