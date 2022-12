Atelier gourmand : algues Les Jardins du Muséum à Borderouge, 11 février 2023, Toulouse.

Atelier gourmand : algues Samedi 11 février 2023, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge

Inscription en ligne ET sur place.

Découvrez les différentes sortes d’algues et leurs propriétés médicinales puis apprenez à les cuisiner grâce à des recettes à base de végétaux marins.

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Borderouge

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr/infos-pratiques-jardins-museum-toulouse-borderouge Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature…

Au cours de cet atelier, les participants vont tout d’abord découvrir différentes sortes d’algues et leurs propriétés médicinales. Ils vont ensuite apprendre à les cuisiner, grâce à des recettes à base de végétaux marins : toast de chèvre spiruline, pesto de spaghetti de mer, tartinade océane, omelette wakamé, madeleines à la spiruline, etc.

L’atelier se termine par une dégustation des préparations réalisées. Chaque participant repart avec un livret récapitulatif des recette testées, et quelques notions sur les vertus et usages culinaire de ces plantes méconnues.

Crédit : ©pilipphoto sue AdobeStock



