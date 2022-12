Atelier de découverte de la nature : les oiseaux Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier de découverte de la nature : les oiseaux Les Jardins du Muséum à Borderouge, 4 février 2023, Toulouse. Atelier de découverte de la nature : les oiseaux Samedi 4 février 2023, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge

Inscription en ligne ET sur place

Venez découvrir l’incroyable histoire des oiseaux de nos jardins et de nos villes. Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Borderouge

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr/infos-pratiques-jardins-museum-toulouse-borderouge Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Reconnaissance morphologique et sonore, migration, reproduction, régimes alimentaires… tous ces mystères vous seront dévoilés ! Une découverte passionnante d’une nature qui nous entoure.

Crédits photo : ©Muséum de Toulouse

